Politie haalt dief zonder T-shirt uit geparkeerde auto BJS

26 augustus 2019

20u59 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft maandagochtend een man gearresteerd die had ingebroken in een geparkeerde wagen. De verdachte werd door de telecommandokamer in beeld gebracht terwijl hij in bloot bovenlijf door een stukgeslagen raam op zoek was naar spullen.

Een interventiepatrouille kon de inbreker in de Diepestraat in Antwerpen-Noord aantreffen en overmeesteren. De man had een flessenopener op zak die hij vermoedelijk had gebruikt om de ruit mee stuk te slaan. Bovendien had hij een flesje parfum op zak dat uit de wagen afkomstig bleek.

Volgens getuigen had de man in de omgeving nog beschadigingen aangericht aan geparkeerde voertuigen en aan bloembakken. De politie kon verschillende beschadigingen vaststellen. De man verzette zich tegen de overbrenging, maar werd afgezet in het cellencomplex aan de Noorderlaan.