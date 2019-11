Politie geeft hoop op om Ben Vanleene (28) levend terug te vinden PLA/HAA

19 november 2019

18u36 0 Antwerpen Meer dan een week na zijn verdwijning is er nog steeds geen spoor van Ben Vanleene (28). De Antwerp-supporter verdween op 10 november na de match tegen Club Brugge, in de buurt van het Sportpaleis. De politiediensten geven de hoop op om Vanleene levend terug te vinden. De Cel Vermiste Personen doet nog een allerlaatste oproep.

De politie heeft een week lang uitgebreid gezocht naar Vanleene. De buurt rond het Sportpaleis, het Lobroekdok, de rioleringskanalen aan de Slachthuislaan en de omgeving van de IJzerlaan werden uitgekamd, maar zonder succes. Gisteren raakte bekend dat er voorlopig niet meer fysiek gezocht wordt naar de vermiste jongeman.





“Zolang iemand niet gevonden is, blijven alle poorten open”, reageert Alain Remue van de Cel Vermiste Personen in VTM NIEUWS. “Maar laat ons eerlijk zijn, naarmate de tijd voorbijgaat, moeten we ook realist zijn. En helaas, er is al heel wat tijd voorbijgegaan. Ik denk dat het worstcasescenario toch wel een heel belangrijk scenario is in dit geval.”

De politie gaat ervan uit dat Vanleene in het Albertkanaal is gevallen en verdronken. Zijn laatste gsm-signaal werd in de buurt van de Slachthuislaan opgevangen. Voor zijn familie is het belangrijk dat zijn lichaam wordt gevonden. Daarom doet de Cel Vermiste Personen nog een laatste oproep naar getuigen.

Alain Remue: “Laat ons hopen dat er alsnog een getuigenis binnenkomt, die de persoon misschien toch nog op een andere plaats kan zetten dan die we nu hebben. Dat is altijd een mogelijkheid. Iedereen in de buurt is op de hoogte: de scheepvaartautoriteiten, de politie en de havenverantwoordelijke. Wij hopen dat er heel snel ergens een teken komt. Een vondst die kan leiden tot het afsluiten van het dossier.”

Ben Vanleene is 1,82 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere kakigroene jas met kap, een rode hoodie, een roodwitte sjaal van Royal Antwerp FC, een donkere jeansbroek en bruine lederen schoenen.

Tips kunnen nog steeds doorgegeven worden via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.