Politie gaat strenger optreden tegen blokkeren kruispunten na nieuw verkeersinfarct in Antwerpen

Antwerpen

Het verkeer in Antwerpen kreunt al de hele week onder de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die simultaan plaatsvinden. De lokale politie doet wat het kan om alles in goede banen te leiden en doet nu een oproep: “Stop met kruispunten te blokkeren, we gaan actiever controleren en strenger optreden.”