Politie en scholieren brengen hulde aan gedeporteerde en omgekomen agenten tijdens WO II PhT

13 januari 2020

13u51 0 Antwerpen Het Vredesmonument aan het Wim Saerensplein in Deurne is dinsdag 14 januari het decor voor de jaarlijkse hulde aan gedeporteerde verzetsstrijders. 35 agenten van het Deurnese korps overleefden de gruwel van de concentratiekampen niet. Een politiekapel zorgt voor muziek, bij de speeches is er één van een jongere van het atheneum in het district.

Het monument werd twee jaar geleden ingewijd. Op 14 januari, want in 1944 opende de Duitse bezetter die dag de jacht op het politiekorps van Deurne. De Gestapo pakte 66 agenten op, uiteindelijk belandden 43 van hen in concentratiekampen als Gross-Rosen en Buchenwald terecht. Slechts acht agenten zouden die hel overleven. Ook toenmalig burgemeester Alfons Schneider stierf in een kamp.

De hulde op 14 januari begint om 17 uur, zo laat Frank Geudens, voorzitter van de Vrienden van het Vredesmonument, weten. Aan het eind van de plechtigheid zetten een aantal jongeren uit het district ledlichtjes op de zuilen. Samen met een tiental politieagenten vormen ze een kring met één minuut stilte.