Politie en parket op zoek naar Torres Ramirez (36) Jan Aelberts

20 maart 2020

19u42 0 Antwerpen De politie is op zoek naar Torres Ramirez. Op maandag 2 maart 2020 rond 14 uur werd de 36-jarige Marco TORRES RAMIREZ voor het laatst gezien aan het OCMW in de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Marco is 1,75 meter lang en zwaar gebouwd. Hij heeft een getaande huidskleur en bruine ogen. Hij heeft kort zwart haar en voorhoofdskaalheid. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een halflange rode jas met witte strepen, een blauwe trui, een blauwe jeans en zwarte schoenen. Hij had eveneens een zwarte trolley en zwarte rugzak bij zich. De man kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt je meer informatie over dit Marco, neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.