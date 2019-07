Politie en douane vallen binnen bij shishabar Carnotstraat: Zes illegalen aangetroffen Jan Aelberts

01 juli 2019

17u08 17 Antwerpen De politie heeft samen met de douane en de FOD Volksgezondheid een shishabar in de Carnotstraat gecontroleerd. Er werden een hele reeks aan overtredingen vastgesteld. Zes illegalen kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Bij aankomst werd al meteen vastgesteld dat er meer mensen aanwezig waren dan toegelaten voor dat pand. Daar werd door de stad een proces-verbaal voor opgesteld. Er werden ook waterpijpen aangeboden buiten de rookkamer. De deur van die rookkamer was niet gesloten, wat eveneens een inbreuk is. De uitbater bood ook losse hoeveelheden tabak aan, wat in strijd is met de regelgeving. De FOD Volksgezondheid stelde tien processen-verbaal op ten laste van klanten en twee ten laste van de handelszaak. Ook de douane stelde enkele inbreuken vast die zullen resulteren in een proces-verbaal. De politie stelde zes betrapte illegalen ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij kregen het bevel om het grondgebied te verlaten. In een spleet in een van de zetels werd nog een grote som cash geld gevonden in coupures van 500, 200 en 100 euro. Wie de eigenaar van het geld is, wordt onderzocht.