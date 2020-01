Politie doet oproep naar beelden van ernstige overlast tijdens nieuwjaarsnacht: “Om daders te identificeren en op te sporen” Sander Bral

03 januari 2020

18u09 0 Antwerpen De lokale politie is op zoek naar beelden van ernstige overlast tijdens de nacht van oud op nieuw. De lokale recherche zal de beelden gebruiken om de daders van zware feiten te identificeren en op te sporen. Politie en hulpdiensten hadden hun handen vol op oudejaarsnacht. Naast de vele opgemeten schade van illegaal vuurwerk werd er in Borgerhout ook een deelscooter opzettelijk in brand gestoken.

De lokale recherche van Politie Zone Antwerpen is een onderzoek gestart naar de vele gevallen van vandalisme tijdens de nacht van oud naar nieuw deze week. De speurders doen daarbij beroep op gemaakte beelden van burgers, zowel beelden van bewakingscamera’s of zelfgemaakte filmpjes.

“We beschikken uiteraard zelf over heel wat beeldmateriaal van ernstige overlast op het openbaar domein en vernielingen tijdens oudejaarsavond en -nacht”, klinkt het bij de lokale. “Extra beelden van particuliere camera’s, mobiele telefoons en andere media zijn altijd welkom. Het gaat dan vooral om beelden van ernstig vandalisme en gevaarlijk gedrag waarbij schade werd berokkend of mensen fysiek in gevaar werden gebracht. Om de onderzoekscapaciteit zo gericht mogelijk te kunnen investeren, zoeken we specifiek enkel naar beelden van verdachten die zware feiten plegen.”

Burgers die over zulke beelden beschikken, kunnen dat melden via de Blauwe Lijn van de lokale politie op 0800/123.12. De politie vraagt om geen beelden te sturen via mail vooraleer de speurders nadien zelf contact opnemen, dit om de systemen niet nodeloos te belasten.