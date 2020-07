Politie dient drugsmaffia zware klap toe met kraken van superbeveiligde telefoons Patrick Lefelon

02 juli 2020

19u42 1 Antwerpen De grote drugsvangsten van 4,2 ton en 3,4 ton recent in de Antwerpse haven zijn geen toevalstreffers. Zij hebben waarschijnlijk alles te maken met het kraken van de extra beveiligde PGP-telefoons waardoor de Nederlandse politie 258.000 chatberichten van criminelen kon onderscheppen.

“Ik vond het al raar dat de Antwerpse politie 25 minuten na een tip uit Nederland met man en macht klaarstond om een drugsbende te arresteren. Hier is meer aan de hand”, liet een Antwerpse advocaat zich ontvallen nadat hij een jonge Amsterdammer van de Octopusbende had bijgestaan. De jongen was in een loods vlak bij de Noorderlaan op heterdaad betrapt bij het overladen van de gigantische lading van 4,2 ton cocaïne uit een container met inktvis.

Het scenario herhaalde zich vorige week in de Waaslandhaven waar 5 Amsterdammers werden gepakt op kaai 1742 bij een lading van 3,4 ton coke.

250.000 chatberichten

De Nederlandse politie legde donderdagmiddag op een persconferentie uit dat het al maandenlang gesprekken afluistert op de superbeveiligde PGP-telefoons. (Pretty Good Privacy) (Drugs)criminelen huren die telefoons omdat de berichten geëncrypteerd worden verstuurd en nooit worden bewaard op het toestel. Bij inbeslagname van de telefoon vindt de politie niets terug.

Digitale experts van de politie Oost-Nederland schreven speciale software waardoor de berichten van criminelen op beveiligde telefoons live konden worden gevolgd. Minstens 250.000 chatberichten van de beveiligde telefoons, met abonnement bij het bedrijf Encrochat werden zo onderschept.

In Nederland zijn minstens 100 verdachten gearresteerd , is er 10 ton cocaïne onderschept en meer dan 20 miljoen euro aan cash geld in beslag genomen en heeft de Nederlandse politie nu zicht op een aantal omgekochte ambtenaren. In Groot-Brittannië werden 756 verdachten gearresteerd en bijna 60 miljoen euro in beslag genomen dankzij deze operatie.

De Nederlandse politie wilde geen informatie per dossier geven maar alles wijst erop dat de drugsvangsten in Antwerpen rechtstreeks zijn gelinkt aan het kraken van EncroChat. Verdachten in de grote Antwerpse drugsdossiers vrezen dat belastende chatberichten van Encrochat de bewijslast tegen hen zullen aandikken.