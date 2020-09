Politie controleert vijf viswinkels: 100 kg vis vernield wegens onvoldoende hygiëne

CVDP

17 september 2020

15u41 0 Antwerpen De politie heeft woensdag vijf viswinkels gecontroleerd in samenwerking met de diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de Economische Inspectie.

Het ging om drie winkels op het Kiel, een in Antwerpen Noord en een in Hoboken. Ook de arbeidsinspectie nam aan de actie deel. Er werden vier mensen aangetroffen die illegaal in het land verbleven. Drie keer zijn vaststellingen gedaan van inbreuken op de handelswetgeving. Bij één viswinkel is 50 kg vis vernietigd omdat het voedsel niet gekoeld werd. Bij een zaak op het Kiel moest de inhoud van de volledige toog vernietigd worden omdat de hygiëne te wensen overliet. Wellicht is er voor 100 kg aan vis verloren gegaan.