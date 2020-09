Politie controleert plaatsen met overlast: verschillende hoeveelheden drugs in beslag genomen CVDP

21 september 2020

Verschillende wijkteams van de Antwerpse politie hielden het voorbije weekend toezicht op verschillende plaatsen die gekend zijn voor overlast. In Hoboken en op het Kiel werd drugs in beslag genomen.

Het wijkteam van Hoboken arresteerde op het parkje aan de Paul Vekemanslaan een jongeman die in het bezit was van een kleine hoeveelheid cannabis en een opmerkelijke hoeveelheid cash geld. Op het pleintje waren op dat moment heel wat kinderen aan het spelen. Ook in het park Sorghvliet werd drugs in beslag genomen. Twee jonge mannen rookten er een joint op korte afstand van enkele spelende kinderen.

Ook het wijkteam van het Kiel controleerde enkele parkjes en plekken die populair zijn bij hangjongeren. Onder meer het Kielpark en de plaats tussen de woonblokken langs de Jan de Voslei werden bezocht. Bij drie personen namen de agenten kleine hoeveelheden drugs in beslag. Op zondag werd er ook gecontroleerd op parkeerinbreuken in de omgeving van de Abdijstraat. Op de Sint-Bernardsesteenweg werden er ook 12 bestuurders beboet die de gsm in de hand hadden tijdens het rijden.

Het wijkteam van Borgerhout werden enkele gekende plekken gecontroleerd. Eén persoon bleek nog geseind voor verhoor.

Tot slot werd ook in Ekeren en Merksem gecontroleerd. De wijkteams beboette 40 foutparkeerders en bestuurders die overtredingen begingen. Er werden twee sluikstorten gemeld aan de stedelijke diensten.