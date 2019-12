Politie controleert op vuurwerk en vindt meer dan kilo wiet en 90 gram coke Jan Aelberts

30 december 2019

14u45 0 Antwerpen Een eenvoudige controle op vuurwerk en bommetjes leidde de Antwerpse politie afgelopen week naar meer dan een kilo wiet en bijna 100 gram cocaïne.

Een interventieploeg controleerde eerder een auto in de Ellermanstraat, naar aanleiding van een oproep over vuurwerk en bommetjes. De bestuurder van het voertuig had veel cash geld bij en zijn vrouwelijke passagier had verschillende kleine hoeveelheden cannabis en cocaïne op zak. Bij een huiszoeking samen met de mobiele eenheid werden cannabis, cocaïne, verpakkingsmateriaal en een precisieweegschaal gevonden. In totaal werd 1712 euro, 91,07 gram cocaïne en 1136,64 gram cannabis in beslag genomen.