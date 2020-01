Politie controleert op misbruik van gehandicaptenparking CVDP

25 januari 2020

15u08 1 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van regio Zuid controleerde vrijdag heel wat parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in Wilrijk en op het Kiel.

In totaal werden negen inbreuken vastgesteld. Twee personen hadden het nummer van hun kaart verborgen achter de raamlijst van de wagen. Dat is een inbreuk, want zo is er geen controle mogelijk. Bij twee bestuurders werden gekopieerde kaarten gebruikt en drie bestuurders maakten gebruik van vervallen kaarten. Tot slot parkeerden twee bestuurders zich zonder kaart op een gereserveerde plaats. Alle inbreuken werden geverbaliseerd en één ongeldige kaart kon reeds ter plaatse worden ingetrokken.