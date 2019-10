Politie controleert meer dan 5.000 bestuurders op drugs: “Maar alcohol blijft de grote boosdoener” Jan Aelberts

02 oktober 2019

20u46 14 Antwerpen Zowat alle politiediensten in de provincie Antwerpen hielden afgelopen weekend één van de grootste acties tegen drugs in het verkeer. Vanaf vrijdag 27 september 18 uur tot maandag 30 september 6 uur moesten 6.264 bestuurders een alcoholtest ondergaan, 5.382 mensen werden gecontroleerd op drugs. “Uit de cijfers van deze actie blijkt dat alcohol de grote boosdoener blijft”, zegt directeur-coördinator Jean-Claude Gunst.

Met de actie – die de naam ‘Drugs, no way’ kreeg – wilde de politie op de Antwerpse wegen een krachtig signaal tegen drugs en meer bepaald tegen druggebruik tijdens het rijden geven. 6.264 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen. De overgrote meerderheid, 4.643 bestuurders, legden een negatieve pre-test af. 1.626 chauffeurs ondergingen een ademtest, waarvan ook hier de grote meerderheid, 1.496 personen, ‘safe’ te zien kregen op het blaastoestel. 130 bestuurders legden een positieve ademtest af (2,07 procent). Van de 130 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 81 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (1,29 procent).

Van de 5.382 op drugs gecontroleerde bestuurders testten 5.249 onder hen negatief. Van de overige positieve checks werd bij 86 chauffeurs een speekseltest afgenomen. 33 chauffeurs testten positief en één persoon moest een bloedproef ondergaan. De speekseltest is enkel een indicator voor drugsgebruik. Alleen uit de speekselanalyse kan worden besloten of iemand daadwerkelijk onder invloed van drugs reed of niet.

Jongeren

Directeur-coördinator Jean-Claude Gunst: “We hebben willen inspelen op de vaststelling dat almaar meer mensen – en dan vooral jongeren – onder invloed van drugs toch nog in de auto stappen en daarmee het leven van andere weggebruikers in gevaar brengen. Uit de cijfers van deze actie blijkt dat alcohol de grote boosdoener blijft en dat de overgrote meerderheid van de bestuurders geen overtreding beging op het vlak van drugs. Die resultaten juichen we uiteraard toe, maar het is en blijft een feit dat 34 chauffeurs wél een indicatie vertoonden van drugs in het lichaam. Dat zijn er 34 te veel: zij veroorzaken potentieel een ongeval of rijden in het slechtste geval iemand dood.”

Dat de controles werden aangekondigd zit er ongetwijfeld voor iets tussen, maar dat was ook de bedoeling volgens de politie. Die wil niet alleen inzetten op repressie, maar ook op sensibilisering. “Deze actie was een momentopname. Het vergt minstens een jaar om een evaluatie te kunnen maken van het gebruik van de nieuwe speekselanalyses en zo bepaalde trends te kunnen onderscheiden of conclusies te trekken”, aldus Gunst.

Er werden onmiddellijk 31 rijbewijzen voor overmatig alcoholgebruik ingetrokken en 34 voor druggebruik.