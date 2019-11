Politie controleert in Borgerhout: “Vier mensen op achterbank waarvan twee kinderen zonder gordel of kinderzitje” Jan Aelberts

24 november 2019

11u09 0 Antwerpen Tijdens een controle van de Antwerpse politie in Borgerhout, is een chauffeur tegengehouden die met vier mensen op de achterbank reed. Twee ervan waren kinderen die zonder kinderzitje of gordel in de auto zaten.

Het wijkteam van Borgerhout controleerde zaterdagnamiddag en -avond op verschillende plaatsen in hun wijk voertuigen en passagiers. Eén bestuurder bleek rond te rijden zonder verzekering en zonder rijbewijs. Zijn auto werd getakeld. In een andere wagen zaten vier mensen op de achterbank, waarvan twee kinderen zonder gordel of kinderzitje. Eén bestuurder met een voorlopig rijbewijs tenslotte vervoerde twee passagiers, wat niet mag, en reed ook zonder ‘L’.