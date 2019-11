Politie controleert in Begijnenstraat na gewijzigde verkeerssituatie Sander Bral

14 november 2019

16u55 0 Antwerpen Het politiewijkteam van de regio West heeft afgelopen dinsdag gecontroleerd in de Begijnenstraat. Daar is de verkeerssituatie recent gewijzigd en niet alle weggebruikers volgen er de wegcode.

Er werden 65 bestuurders onderworpen aan een alcoholcontrole. Niemand van wie gecontroleerd werd, reed onder invloed. Eén bestuurder was niet in orde met de technische keuring en de verzekering van het voertuig. Er werd een proces-verbaal opgesteld. Eén bestuurder negeerde het verkeersbord dat aangeeft dat het een verboden richting is voor iedere bestuurder. Eén andere bestuurder was druk aan het gsm’en. De bestuurder van een bromfiets klasse B beschikte niet over het juiste rijbewijs en kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. Er werd ook een GAS-pv opgesteld omwille van sluikstort. Vijftien fietsers reden tegen de richting in. Ze werden ingelicht over de gewijzigde rijrichting zonder dat er een boete aan gekoppeld werd.