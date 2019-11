Politie controleert horecazaak na klachten van overlast Toon Verheijen

11 november 2019

11u45 0 Antwerpen De politie Antwerpen heeft zaterdag een controleactie gehouden in Borgerhout en Wilrijk in het kader van overlast die veroorzaakt zou worden door drugshandel en drugsgebruik.

Verschillende inspecteurs vielen samen met drugshond Bo onder meer een handelszaak binnen in de Prins Leopoldstraat. Over zaak waren er veel klachten rond rondhanggedrag, lawaaioverlast, sluikstort en openlijk gebruik van drugs. Bij de controle was duidelijk dat er in de rookruimte drugs werd gebruikt. Bij twee aanwezige personen werden attributen aangetroffen die wijzen op handel in verdovende middelen. Een van de mannen was vrij onder voorwaarden en had een kleine hoeveelheid hasj in zijn bezit. De uitbater van de zaak kreeg een proces-verbaal wegens het ter beschikking stellen van een ruimte waar verdovende middelen gebruikt kunnen worden.