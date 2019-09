Politie controleert Borgerhouts café met drugshond Jan Aelberts

16 september 2019

17u56 0 Antwerpen Naar aanleiding van eerdere meldingen over drugsgebruik heeft de Antwerpse politie drie horecazaken in Borgerhout, Berchem en Deurne gecontroleerd. De zaak in Borgerhout kreeg ook bezoek van een drugshond.

De politie van de regio Oost ging samen met de sociale inspectie het terrein op. Al wie in één van de zaken aanwezig was, werd gecontroleerd. In Borgerhout was er bijstand van een drugshond, maar daar werden vooral kleine inbreuken op de horecawet vastgesteld. Zo waren er geen rookverbodtekens aanwezig en waren de brandblussers vervallen.

In een zaak in Berchem werd tegen één persoon een proces-verbaal opgesteld voor weerspannigheid en het verstoren van de openbare orde. Verder had een man van 53 jaar drugs op zak en werd een 47-jarige man die illegaal in het land verblijft, geïdentificeerd voor verder gevolg. Verder was de zaak ook niet in orde met de brandblussers. In Deurne werd een pv opgesteld voor openbare dronkenschap.