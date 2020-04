Politie controleert anoniem heel het weekend verkeer: “Vier bestuurders door rood” Jan Aelberts

13 april 2020

11u56 0 Antwerpen De verkeerspolitie van Antwerpen heeft zaterdag en zondag anonieme ploegen op pad gestuurd om toezicht te houden op het verkeer. Zaterdag betrapten ze vier bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden.

Eén gecontroleerd voertuig bleek niet verzekerd te zijn en is in beslag genomen. Dertien bestuurders waren aan het rijden en gsm’en tegelijk. Op Pasen zelf inde de politie voor 379 euro aan openstaande snelheidsboetes. Ook op zondag zag de politie drie bestuurders door het rode licht rijden. Twaalf bestuurders kregen een proces-verbaal omwille van gsm-gebruik. Eén van hen had ook geen gordel om. Toen die man gecontroleerd werd, blies hij positief. De bestuurder kon zijn rijbewijs niet inleveren omdat hij het niet bij zich had. En dus heeft de politie zijn auto voor zes uur ingehouden.