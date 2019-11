Politie controleert 22 taxi’s: acht bestuurders in de fout Toon Verheijen

11 november 2019

De politie Antwerpen heeft zondag drie taxichauffeurs hun werkdag meteen doen stoppen omdat ze tijdens een controleactie niet in orde bleken te zijn. Een van hen was niet in orde met zijn taxibrevet, een andere reed rond met een vervallen brevet en een derde omdat zijn wagen niet geldig gekeurd was. Vijf andere taxi’s kregen een GAS-boete omdat ze niet op de voorziene taxistandplaatsen stonden. En een laatste bestuurder kreeg een boete van 174 euro omdat hij door het rode verkeerslicht was gereden. In totaal werden 22 taxi’s gecontroleerd.