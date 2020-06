Politie botst tijdens achtervolging Vespadieven, maar weet hen alsnog te klissen CVDP

13 juni 2020

16u01 0 Antwerpen Zaterdagmiddag vond een politieachtervolging plaats op de Singel in Antwerpen. Twee personen vluchtten met een gestolen Vespa richting Berchem. In de konijnenweide op het Zuid kwamen ze ten val en kon de politie hen vatten.

Een ANP camera aan de Singel detecteerde een Vespa die stond aangegeven als gestolen. “De twee bestuurders ontrokken zich aan controle en vluchtten weg richting Berchem”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “Ze reden op de Singel tegen de richting in naar de Konijnenwei op de Zuid. Daar kwamen ze zelf ten val bij het oprijden van de weide. Ze probeerden te voet te vluchten, maar geraakten niet ver omdat ze zich bezeerd hadden. De politie kon hen snel vatten.”

De twee mannen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Uit verhoor zal moeten blijken of ze in aanmerking komen voor de eigenlijke diefstal van de Vespa. Een van hen staat ook geseind in een ander lopend politiedossier.

Tijdens deze achtervolging raakte een politiecombi een boom en een verkeersbord. De agenten bleven ongedeerd. Het voertuig werd weggesleept.