Politie betrapt winkeldievegge met gestolen goederen in kinderwagen CVDP

02 augustus 2020

15u00 4 Antwerpen De Antwerpse politie heeft zaterdagnamiddag een winkeldievegge op heterdaad betrapt op de Meir. De 38-jarige vrouw werd gearresteerd.

Het team winkeldiefstallen van de regio West kreeg zaterdag in de namiddag een dame in de gaten die zich verdacht gedroeg. De dame was een winkel aan de Meir binnengegaan met een kinderwagen. Omdat ze zenuwachtig leek, bleven de inspecteurs de dame via het camerasysteem in het oog houden. De vrouw nam meerdere kledingstukken uit de rekken, ging ermee naar de zone van de paskamers en verstopte de spullen uiteindelijk in de kinderwagen. Daarna liep ze verder door de winkel van verdieping naar verdieping. Soms kocht de dame iets aan, maar nam ze ook weer goederen uit de rekken die ze dan in de kinderwagen verstopte.

Toen de dame de winkel verliet, hield de politie haar tegen voor controle. In de kinderwagen vonden de inspecteurs meerdere gestolen goederen. Ook in de verzorgingstas voor de baby zijn zaken teruggevonden. In de handtas van de verdachte trof de politie nog specifiek materiaal aan om een diefstal te kunnen plegen.

“Alle goederen konden gerecupereerd worden. Sommige werden betaald aan de kassa, andere zaken werden aan de winkel teruggegeven”, vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “De vrouw van 38 jaar werd gearresteerd en meegenomen naar het kantoor aan de Oudaan. Daar konden bij het fouilleren ook nog drie gestolen setjes lingerie gevonden worden”