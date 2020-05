Politie betrapt verkeersovertreders dankzij camera’s die nummerplaten detecteren



CVDP

02 mei 2020

14u45 0 Antwerpen De Antwerpse politie plukte vrijdag met behulp van ANPR-camera’s bestuurders uit het verkeer die verschillende overtredingen op hun naam hadden staan.

De ANPR-camera’s pikten de nummerplaten van gezochte wagens op. Zo werden er op de Luitenant Lippenslaan twee voertuigen met Poolse nummerplaten aangetroffen. De nummerplaten hoorden echter niet toe aan de voertuigen die er mee rondreden. Zowel de nummerplaten als de voertuigen werden in beslag genomen vanwege onverzekerd rijden en om verder misbruik te voorkomen.

In de Londenstraat werd een huurwagen aangetroffen waarvan de bestuurder zijn rekening niet meer betaalde. Het voertuig werd in beslag genomen om terug te geven aan de eigenaar.

Op de Groenendaallaan werd een wagen onderschept met nummerplaten uit het Verenigd Koninkrijk. Deze stonden geseind als gestolen. De bestuurder probeerde zich uit een inbeslagname te praten, maar zijn verzekeringsbewijs bleek niet meer geldig. Zijn wagen en de nummerplaten werden uiteindelijk in beslag genomen.

Op de Noordersingel werd een bestuurder aan de kant gezet die nog een aantal onbetaalde snelheidsboetes had openstaan. Na controle bleek de man ook rond te rijden zonder rijbewijs. Deze was in beslag genomen wegens dronken voeren. Zijn wagen werd geïmmobiliseerd om te voorkomen dat hij nog zou rondrijden.

Er werden tot slot nog 2 onverzekerde bromfietsen in beslag genomen.