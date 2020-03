Politie betrapt grote groep waterpijprokers en feestvierders op kleine bijeenkomsten Toon Verheijen

22 maart 2020

10u23 530 Antwerpen De politie heeft zaterdagnacht 23 jongeren betrapt die in een lokaal van een plaatselijke vzw in de Bothastraat samen van waterpijpen aan het roken waren. Daarnaast werden er in de Brederodestraat nog vijf personen betrapt in een achterkamer van een café en in Merksem werden dertien feestgangers van twee mini-feestjes betrapt . Alle betrokkenen krijgen een boete die kan oplopen tot 4.000 euro.

Het was een patrouilleploeg die zaterdagnacht in de gaten kreeg dat er een en ander niet klopte in de Bothastraat in Antwerpen. Toen de politie het pand van de vzw binnenviel, troffen ze niet minder dan 23 jongeren aan tussen de 17 en 25 jaar oud. “Zij waren onder meer aan het roken van meerdere waterpijpen”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. “Om hygiënische redenen is dat al een slecht idee. Alle betrokkenen werden geïdentificeerd en zullen beboet worden. Ook tegen de uitbater van de vzw werd een proces-verbaal opgemaakt. Eén van de aanwezigen (17) had ook nog een opmerkelijke hoeveelheid cash geld, drie gsm-toestellen en een drugspil op zak. Hij werd gearresteerd voor verder onderzoek.”

Nog feestjes

Maar het gezellig samen waterpijp roken was niet het enige dat de lokale politie zaterdagnacht ontdekte. Zo werden er in de Brederodestraat vijf personen beboet omdat ze een feestje hielden in de achterkamer van een café. In de Sperwerlaan in Merksem werden dan weer zes mensen beboet omdat ze samen een etentje hadden georganiseerd. In de Clara Snellingstraat werden dan weer zeven mensen beboet die samen op een verjaardagsfeestje waren.