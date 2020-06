Politie betrapt drugsdealer op elektrische step in de buurt van het Stadspark CVDP

09 juni 2020

12u00 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam van de regio West arresteerde zondag twee verdachten tijdens een drugsdeal.

In de Louizastraat, dichtbij het Stadspark, kregen de agenten een man op een elektrische step in de gaten. Hij maakte contact met iemand anders en de twee wisselden wat uit. Omdat de inspecteurs vermoedden dat er een drugsdeal gesloten werd, gingen ze over tot controle van het duo. Zo werd duidelijk dat de man op de step drugs had verkocht aan een klant. De politie deed in het onderzoek twee huiszoekingen waarbij ook nog een tweede verdachte in beeld kwam. Ze werden beiden (29 en 30) verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.