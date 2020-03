Politie betrapt dealer (26) en vindt 805 gram cocaïne bij huiszoeking CVDP

16u07 2 Antwerpen De politie betrapte vrijdagavond een 26-jarige jongeman op heterdaad toen hij drugs verkocht aan huis in Antwerpen.

Op vrijdagavond trok de bestuurder van een auto aan de Prins Boudewijn de aandacht van het drugsondersteuningsteam. De jongeman vertraagde bij een verkeerscontrole, maar in de plaats van de controlepost in te rijden, maakte hij rechtsomkeer om met hoge snelheid weer te vertrekken. De politie volgde hem discreet en kwam zo na een tijdje, en via een grote omweg, aan op een adres niet ver van het verkeersdispositief. De verdachte ging heel even naar binnen en kwam daarna weer naar buiten. Zowel hij als de bewoner van het pand werden gecontroleerd.

De bestuurder had 26 gebruikershoeveelheden cocaïne, een som geld en twee mobiele telefoons op zak. De ‘klant’ gaf toe dat hij net één gram cocaïne had besteld bij zijn dealer. Er volgde een huiszoeking op het adres van de vermoedelijke verkoper. In zijn ‘opslagplaats’ vond de politie 805 gram cocaïne, verdeeld in 354 afzonderlijke verpakkingen, twee precisieweegschalen en 37 000 euro. Al wat de politie vond, werd samen met de auto in beslag genomen. De verdachte van 26 jaar zal voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.