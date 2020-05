Politie betrapt bestuurder met vals Kameroens rijbewijs CVDP

11 mei 2020

17u59 0 Antwerpen Tijdens een verkeerscontrole van afgelopen weekend betrapte de Antwerpse politie verschillende overtreders.

De verkeerspolitie hield opnieuw toezicht op het Antwerpse grondgebied. Zaterdag toonde een bestuurder van een bestelwagen in de Lange Stuivenbergstraat een Kameroens rijbewijs dat duidelijk vals was. Het rijbewijs werd afgenomen en de politie immobiliseerde zijn wagen. Diezelfde dag werd een auto aan de Noordersingel gecontroleerd. Omdat het voertuig niet verzekerd was, nam de politie het in beslag. Op aangeven van het ANPR-systeem kon de politie ook verschillende buitenlandse bestuurders doen stoppen om openstaande boetes te innen.

Zondag riep een politieman die zijn dienst net beëindigd had de hulp in van zijn collega’s. Hij meldde dat de bestuurder van een auto gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De verkeerspolitie kon de wagen stoppen en de inzittenden controleren. De bestuurder van de auto reed met een voorlopig rijbewijs en mocht dus geen passagiers vervoeren. De man legde ook een positieve speekseltest af. De politie heeft zijn voorlopig rijbewijs voor 15 dagen ingehouden.