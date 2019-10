Politie betrapt acht illegalen bij controle in Stuivenbergwijk Toon Verheijen

20 oktober 2019

Het wijkteam van de lokale politie Antwerpen heeft vrijdag tijdens een controleactie op het Duinplein acht illegalen betrapt. De controle kwam er naar aanleiding van overlast die al geruimde tijd gemeld wordt. De controle was vooral gericht op een horecazaak, maar ook de 35 personen die op het plein zelf aanwezig waren werden gecontroleerd. Daarvan bleken er dus acht illegaal in ons land te verblijven. Een van hen was minderjarig. Een andere aanwezige kreeg een pv voor drugsbezit. Ook vijf foutparkeerders werden op de bon geslingerd.