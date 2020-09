Politie beboet snelheidsduivels tijdens weekend van autoluwe zondag CVDP

21 september 2020

14u59 0 Antwerpen Het voorbije weekend trok de Antwerpse verkeerspolitie er op uit om snelheidsduivels te beboeten. Er werden bijna 200 bestuurders geregistreerd die te snel reden.

Zelfs tijdens het weekend van Antwerpen Shift, de nieuwe naam van Autoluwe Zondag, hielden verschillende bestuurders zich niet aan de verkeersregels. Op zaterdag controleerde de politie onder meer in de Emiel Vloorstraat, waar 127 van de 700 bestuurders te snel reden. Twee van hen maakten het zo bont (meer dan 90 km/uur in een zone 50) dat hun rijbewijs meteen werd ingetrokken. Ook in de Maccabilaan werd een rijbewijs ingetrokken toen een bestuurder aan 106 kilometer per uur langs de camera passeerde.

Op zondag besteedde de politie onder meer aandacht aan de Binnensingel, waar 53 van de 665 bestuurders te hard reden. Op de Noordersingel reed iemand aan 109 kilometer per uur in een zone 70. Deze wegpiraat verloor zijn rijbewijs aan de verkeerspolitie. Tot slot werden nog enkele boetes uitgeschreven, onder meer voor het negeren van rode stoplichten en overtredingen van vrachtvervoer.