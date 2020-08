Politie arresteert verdachte na steekpartij in Antwerpen Zuid CVDP

22 augustus 2020

17u34 1 Antwerpen In de Verschansingstraat in Antwerpen heeft zaterdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Een slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte werd opgepakt.

De politie kreeg om iets na 12 uur een melding van een bewoner die vanuit zijn woning zag dat er gevochten werd en een mes getrokken. “Toen de ploeg ter plaatse kwam, bleken er twee slachtoffers te zijn”, vertelt Sven Lommaert van Politiezone Antwerpen. “Een oudere man heeft een vuistslag gekregen en een veertiger kreeg een messteek in de borst, maar was niet in levensgevaar. De verdachte, ook een veertiger, werd opgepakt en had op dat moment het mes nog bij zich.” De politie onderzoekt de juiste omstandigheden en de oorzaak waarom de ruzie geëscaleerd is.