Politie arresteert minderjarige cannabisverkoper: “Merkkledij voor 15000 euro in huis gevonden”



CVDP

12 oktober 2020

18u36 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam (WOT) heeft zaterdag in Antwerpen Noord een dealer (17) betrapt op het verkopen van cannabis. Na een poging tot vluchten werd hij gearresteerd.

De politie zag iemand een appartementsgebouw in de Van Kerckhovenstraat binnengaan en kort daarna het gebouw weer verlaten. De agenten spraken de man aan en deze bekende dat hij net cannabis het gekocht. Even later gebeurde hetzelfde met een nieuwe klant. Bij controle toonde hij dezelfde koopwaar als de eerdere klant.

Na een tijd merkte de politie de vermoedelijke dealer op. Toen de inspecteurs hem wilden controleren, stelde hij zich weerspannig op. Hij probeerde te vluchten maar kon vrijwel meteen tegengehouden worden. De jongeman was minderjarig (17). Bij hem thuis volgde een huiszoeking. “Daar is geen drugs gevonden, maar wel een heleboel dure merkkledij. Voor meer dan 15000 euro zelfs. De jongere is gearresteerd en verschijnt voor de jeugdrechter”, klinkt het bij de politie.