Politie arresteert inbreker na achtervolging Jan Aelberts

12 april 2020

14u26 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft een 30-jarige inbreker kunnen vatten na een achtervolging. De dader probeerde in te breken in een huis in de Mercuriusstraat.

“Vannacht zag een getuige hoe iemand probeerde in te breken in een woning aan de Mercuriusstraat”, klinkt het bij de politie. “Onze mensen gingen meteen ter plaatse en konden nog net zien hoe iemand om de hoek verdween. In de omgeving deed de politie nazicht. In de Dianalaan kregen de inspecteurs de verdachte opnieuw in de gaten. De man voldeed aan de beschrijving en hij maakte een erg gehaaste indruk. Hij wandelde naar de Lodewijk Van Berckenlaan in de richting van de Diksmuidelaan. Opnieuw verstopte de man zich.”

Uiteindelijk werd de inbreker gevonden, gehurkt tussen twee auto’s. “Hij liet zich niet vatten en zette het opnieuw op een lopen in de richting van de Dianalaan”, aldus de politie. “Uiteindelijk konden we hem toch staande houden. Bij het aftasten vonden de inspecteurs handschoenen en een zaklamp. Hij werd gearresteerd.”