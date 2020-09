Politie arresteert 18-jarige autodief zonder rijbewijs





CVDP

24 september 2020

15u22 0 Antwerpen De politie heeft woensdag een jongeman kunnen vatten die enkele uren eerder een wagen had gestolen. De dader reed rond zonder rijbewijs en was onder invloed van cannabis.

Een medewerker van een supermarkt op Linkeroever verwittigde woensdagochtend de politie toen hij merkte dat zijn auto verdwenen was. Hij herinnerde zich een jongeman die de winkel had bezocht en vermoedde dat hij de sleutels van de wagen had meegenomen vanop een plaats waar klanten normaal niet mogen komen. Het signalement van de wagen werd doorgegeven en een patrouille van de mobiele eenheid deed nazicht in de omgeving waar het voertuig het laatst was opgemerkt.

De inspecteurs kregen de gezochte wagen in de gaten ter hoogte van de Luitenant Lippenslaan en gingen over tot controle. De 18-jarige bestuurder erkende de diefstal. Hij reed bovendien rond zonder rijbewijs, was onder invloed van cannabis en had nog drugs op zak. De man had ondanks zijn jonge leeftijd al een waslijst aan feiten op zijn kerfstok en werd gearresteerd met het oog op voorleiding. Het slachtoffer van de diefstal kreeg zijn wagen terug, slechts enkele uren na de diefstal.