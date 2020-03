Politie Antwerpen richt bioresponsteam op voor risicorelaties met burgers tijdens coronacrisis CVDP PLA

27 maart 2020

20u33 3 Antwerpen De Antwerpse politie richtte een bioresponsteam op voor risicorelaties met burgers met een verhoogd risico op COVID-19-besmetting.

Donderdag hielden drie dronken mannen zich op aan de boeienwijde op Linkeroever. Ze haalden verbaal uit naar voorbijgangers. Maar ze spuwden ook terwijl ze riepen dat ze corona hebben. Ter plaatse stelde de politie vast dat de drie geagiteerd waren en een luide discussie voerden. Ze hielden zich niet aan de opgelegde maatregelen en brachten voorbijgangers in gevaar. De telecommandokamer stuurde het pas opgerichte bioresponsteam (BRT) ter plaatse. Twee mannen gaven gevolg aan de sommaties van de politie om afstand te nemen en zich te laten controleren. Voor de derde moest de politie fysiek tussenkomen, waardoor de extra beveiligingsmiddelen noodzakelijk waren.

Het bioresponsteam kwam er omdat er een toenemend aantal risicorelaties is met burgers die een verhoogd risico op COVID-19-besmetting inhouden. Denk aan spoed- of corona-afdelingen van ziekenhuizen of pretriagepunten in onze omgeving, maar evengoed bij mensen die risicogedrag vertonen. Het BRT is bemand door politiemensen die de opleiding CBRN-trainer (chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen) volgden. Het team beschikt over het nodige beschermingsmateriaal en zal aangestuurd worden naar risicointerventies of in bijstand komen bij politieploegen die extra beschermingsmiddelen nodig hebben als ze bijvoorbeeld op een mogelijke coronabesmette locatie bij een verdacht overlijden moeten komen. Het team is de klok rond beschikbaar.