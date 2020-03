Politie Antwerpen blijft basistaken gewoon uitoefenen: “Geen sprake van personeelstekort” Toon Verheijen

21 maart 2020

13u12 0 Antwerpen Heel wat politiekorpsen in Vlaanderen tellen heel wat afwezige/zieke personeelsleden, maar bij de politie Antwerpen is voorlopig geen sprake van een personeelstekort. “Onze dienstverlening blijft gewaarborgd.” De politie vraagt wil aangiftes die niet dringend zijn uit te stellen of online te doen.

Heel wat politiekorpsen in Vlaanderen kampen met personeelstekorten. Ook in Antwerpen zijn er afwezigheden, maar de basistaken komen geenszins in het gedrang. “De dienstverlening blijft zeker gewaarborgd”, zegt woordvoerder Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. “De twee prioriteiten die we nu hebben, zijn gewoon onze taken blijven doen én onze mensen beschermen zodat ze net hun job kunnen blijven doen. Voorlopig lukt dat héél goed en we zien op korte termijn nog geen problemen om dit blijven te doen. Bovendien komen er ook manschappen vrij die we normaal voorzien hadden voor evenementen, maar die gaan nu niet door.”

Online aangiftes

De politie ziet voorlopig ook nog geen enkele reden om bepaalde diensten niet of minder te gaan doen. “Zo blijven we onder meer inzetten op verkeersveiligheid”, zegt Migom. “We roepen wel iedereen om op bijvoorbeeld niet-dringende aangiftes uit te stellen of die online te doen. Hoe meer mensen zich aan de regels en de afspraken houden, hoe langer wij het als politie ook kunnen volhouden.”