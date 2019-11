Politie aanwezig op universiteitscampus Drie Eiken wegens terroristische dreiging CVDP

25 november 2019

13u02 0 Antwerpen D e politie is momenteel aanwezig op universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk vanwege een snapchat-bericht met een terroristisch dreiging. Er is geen sprake van een acute dreiging en de zaak wordt verder onderzocht.

Maandagochtend stuurde een onbekende persoon een Snapchat-bericht over een gewapende man die zou willen toeslaan. Het bericht werd namens een zogenaamde student Geneeskunde naar de helpdesk van de universiteit gestuurd. De universiteit informeerde meteen de politie en is hiermee in permanent contact.

“Het bericht over de terroristische dreiging ging via sociale media snel rond bij de studenten en daardoor ontstond er heel wat commotie”, vertelt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen. “Het zal waarschijnlijk om een vals dreigbericht gaan maar dat wordt verder onderzocht door de politie.”

Volgens de politie is er geen sprake van een acute dreiging. De zaak wordt prioritair verder onderzocht, maar alle lessen en andere activiteiten op de universiteit vinden gewoon verder plaats. De politie is aanwezig op Campus Drie Eiken om de zaak verder te onderzoeken en om iedereen gerust te stellen.