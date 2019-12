Pokerspeler waagt gok met uithaling van 444 kg cocaïne Patrick Lefelon

18 december 2019

10u24 6 Antwerpen Een Franse pokerspeler zit in de cel omdat hij vorige week is opgepakt bij de uithaling van 444 kg cocaïne in een loods in Ranst. De 42-jarige Ibrahim El F. werd samen met drie verdachten op heterdaad betrapt.

De 50-jarige Brusselaar Samir B. werd al een tijdje in de gaten gehouden door de drugsbrigade van de federale gerechtelijke politie. De man haalde vorige donderdag een container op aan de Europaterminal op kaai 869. Samir B. beschikte over de geheime pincode van de container.

Volgens het Antwerpse parket hoorde Samir B. die pincode niet te hebben. “De container is op onrechtmatige wijze afgehaald”, zo luidt het.

De trucker bracht de container naar een loods aan de Oostmalsesteenweg in Ranst. Bij de inval werden daar behalve trucker Samir B. nog drie andere verdachten aangetroffen. Het gaat om 19-jarige uit Deurne , een 20-jarige uit Berchem, vrachtwagenchauffeur Samir B. en de 42-jarige Fransman Ibrahim E.F. De Fransman ontkent iets met de drugshandel te maken te hebben. Hij was een kennis van trucker Samir B. en zou maar toevallig met hem zijn meegereden.

Ibrahim E.F. zat blijkbaar in geldnood terwijl hij in het verleden wél over grote bedragen kon beschikken. Als pokerspeler won hij in 2013 een tornooi in het Franse Amnéville en won daarbij maar liefst 92.000 euro.

Bij het leeghalen van de container stootte de speurders op een lading van 444 kg cocaïne. “De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als handel en invoer van verdovende middelen in vereniging, diefstal en deelname aan criminele organisatie”, aldus het Antwerpse parket.