Pokémonmoord op Shashia speelde zich in tijdspanne van 21 minuten af, meteen daarna al begon verdachte aan alibi te werken Assisen Antwerpen ADN

21 oktober 2019

13u35

Bron: Belga 0 Antwerpen Amper 21 minuten nadat Shashia Moreau (20) het appartement van Jonny Van den Broeck (27) was binnengegaan, had hij haar al om het leven gebracht. Dat bleek deze voormiddag uit de tijdlijn die de speurders van de feiten hadden opgesteld. Van den Broeck staat voor het Antwerpse assisenhof terecht voor de moord op het meisje.

Shashia had op 7 februari 2017 de trein vanuit Heist-op-den-Berg naar Antwerpen genomen om Pokémonfiguurtjes bij de beschuldigde op te halen. Van den Broeck wachtte haar in het Centraal Station op en daarna wandelden ze samen naar zijn appartement aan de Van Stralenstraat. De jury kreeg vandaag beelden te zien van de stadscamera's, die heel hun traject gefilmd hadden.

Berichtjes

Ze waren om 10.41 uur zijn appartement binnengestapt. Amper 21 minuten later begon de verdachte aan zijn alibi te werken. Tussen 11.02 uur en 11.14 uur stuurde hij verschillende berichten via Facebook naar Shashia om te laten uitschijnen dat ze niet was komen opdagen.



Om 11.48 uur werd hij door de stadscamera's gefilmd toen hij een schop ging kopen. Zeven minuten later verstevigde hij zijn alibi door berichten met haar gsm naar zichzelf te sturen. Om 14.28 uur stuurde hij ook berichten naar een vriend van Shashia.

Keuvelen

Van den Broeck werd vervolgens om 14.47 uur gefilmd, toen hij op zijn gemak de Mediamarkt binnenstapte en er wat met een vriend keuvelde. Hij droeg toen een andere trui dan bij zijn ontmoeting met Shashia. Later zou blijken dat er op die trui bloedvlekken zaten.

Om 15.54 uur nam hij de tram naar de McDonald's in Burcht, waar hij werkte. Op de beelden van het tramperron is te zien hoe hij een doekje tegen zijn hand houdt. Van zo gauw hij op zijn werk aankwam, bond hij het doekje met een stuk tape uit de EHBO-kit vast aan zijn hand.

Put

Van den Broeck gaf vandaag toe dat hij zijn hand wellicht bezeerd had bij het graven van de put, waarin hij het lichaam van Shashia gedumpt had. "Wanneer hebt u die put gegraven?", vroeg assisenvoorzitter Dirk Thys aan de beschuldigde. "Zeker voor ik naar mijn werk ging, maar ik weet niet meer of het voor of na mijn bezoek aan Mediamarkt was.”

De jury kreeg ook foto's te zien van het rommelige appartement van Van den Broeck, de bloedvlekken die hij uit zijn matras had proberen te verwijderen en de pluk haar die tussen het hoeslaken en zijn matras werd aangetroffen. Ook werden er foto's getoond van de verwaarloosde binnentuin en de 75 centimeter diepe put waarin het naakte en vastgebonden lichaam van Shashia uiteindelijk werd aangetroffen.

Geheugenverlies

De speurders gaven vervolgens een overzicht van de verhoren van Van den Broeck. Hij beweerde lang dat hij zich niet meer kon herinneren wat er met Shashia gebeurd was. "Toen we hem vertelden dat er menselijk bloed in zijn bed werd aangetroffen, antwoordde hij: 'Oh nee, ik heb dus effectief iets gedaan, als ik het hoor precies wel.‘”

De beschuldigde hield 2,5 jaar lang vast aan dat geheugenverlies tot hij vrijdag, op de eerste dag van zijn proces, ineens verklaarde dat Shashia gestorven was door uit de hand gelopen wurgseks.

Nieuw verhoor

Het openbaar ministerie had de speurders vrijdag de opdracht gegeven om hem opnieuw te verhoren. "Dat verhoor is niet kunnen doorgaan. Hij wilde niet uit de gevangenis worden gehaald, omdat een van zijn advocaten het verhoor niet kon bijwonen", verklaarde de speurder. Het hof drong niet aan op een nieuwe poging tot verhoor.