Pokémon-moord: Jonny Van den Broeck veroordeeld tot levenslange opsluiting Patrick Lefelon

28 oktober 2019

08u25 26 Antwerpen Jonny Van den Broeck (28) is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Shashia Moreau (20).

Jonny Van den Broeck is vrijdagavond door de assisenjury veroordeeld voor moord. Vandaag kreeg hij zijn straf te horen: levenslang. Van den Broeck zit sinds 9 februari 2017, twee dagen na de verdwijning van Shashia, in de gevangenis.

In zijn laatste woord zei Jonny Van den Broeck dat hij in de gevangenis in therapie wil gaan. De psychiaters hebben hem gebrandmerkt als een narcistische psychopaat. “Welke straf ik ook krijg, ik wil worden geholpen met mijn persoonlijkheidsstoornis, zodat ik er achteraf beter uitkom.”

Volgens de planning had het proces vorige vrijdagavond afgelopen moeten zijn. Voorzitter Dirk Thys waarschuwde de jury vorige dinsdag al dat het waarschijnlijk zou uitlopen. Er waren nochtans geen incidenten tijdens dit vlot verlopen proces.

Voor twee van de twaalfkoppige juryleden was dat een probleem. Zij hadden een vakantie gepland tijdens de herfstvakantie. De vliegtickets waren besteld. “Als op mijn werk een taak moet afgewerkt worden, dan doen wij gewoon door tot het klaar is”, reageerde een jurylid. Zij wilde vrijdag tot de finish gaan. Ook het andere jurylid wilde liefst maandag met haar familie op reis kunnen vertrekken.

Eén reserve moest vorige donderdag al invallen toen een effectief jurylid ziek werd.