Pokémon-moord: Jonny Van den Broeck moordde met een vooraf bedacht plan Patrick Lefelon

25 oktober 2019

18u55 20 Antwerpen Het Antwerpse hof van assisen heeft Jonny Van den Broeck schuldig bevonden aan moord op Shashia Moreau. Dat heeft de jury vanavond bekendgemaakt. Het debat over de straf die hij daarvoor verdient, begint maandagmorgen. Hij riskeert levenslang.

Jonny Van den Broeck heeft op 7 februari 2017 Shashia Moreau naar zijn appartement in de Van Stralenstraat gelokt met Pokémon-figuurtjes. Volgens de assisenjury was het zijn doel om Shashia te overmeesteren, te verkrachten en haar dan te vermoorden.

De verdediging had gepleit dat het nooit de intentie van Van den Broeck was om Shashia te doden. Zij ging vrijwillig mee naar zijn appartement. Daar kwam het tot een vrijpartij met wurgseks die fataal afliep. De verdediging vroeg de feiten te herkwalificeren van ‘moord’ naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden maar met de dood tot gevolg’.

Volgens de jury echter heeft Van den Broeck gehandeld vanuit een vooraf bepaald plan. De dood van Shashia is geen ongeluk tijdens een seksuele opwelling. De jury vindt het aannemelijk dat Van den Broeck bij die moord een halsband heeft gebruikt. Dat blijkt uit de kwetsuren vastgesteld bij de autopsie en ook uit de verklaringen van Van den Broeck zelf. Hij had een halsband, maar had die weggegooid na de moord op Shashia.

Twee dagen na de feiten werd het lichaam van het meisje aangetroffen in een 75 centimeter diepe put in de binnentuin van Van den Broeks appartement. Ze was naakt en vastgebonden aan armen en benen. Uit de autopsie bleek dat ze gewurgd werd.

Seksfantasieën

De jury is ook overtuigd dat Jonny Van den Broeck al langer met gruwelijke seksfantasieën rondliep. Dat blijkt uit zijn chatgesprekken waarin hij fantaseerde over de ontvoering van 12-jarige meisjes of wurgseks tot de dood van zijn partner. Toen Van den Broeck met de vondst van het lichaam geconfronteerd werd, beweerde hij niet meer te weten hoe ze aan haar einde was gekomen. Pas op de eerste dag van zijn proces zei hij plots dat ze door uit de hand gelopen wurgseks om het leven was gekomen. De jury geloofde hem niet.

Juryvoorzitter Dirk Thys richtte na het voorlezen van het arrest kort het woord tot Jonny Van den Broeck die onbewogen zijn veroordeling had aanhoord: “Meneer Van den Broeck, u bent nu veroordeeld als moordenaar. Over de straf die u daarvoor verdient, zal dit hof maandag beslissen.”

De familie van Shashia Moreau reageerde opgelucht na de uitspraak. “Wij hadden niet anders verwacht, maar toch. Nu kunnen wij gerust het debat over de strafmaat afwachten.”