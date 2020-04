Poetspersoneel Stedelijk Onderwijs biedt zich vrijwillig aan om triageposten coronapatiënten te poetsen ADA

01 april 2020

16u45 0 Antwerpen Het poetspersoneel dat normaal elke dag instaat om de scholen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen netjes te maken, zal zich de komende weken inzetten om de triageposten van coronapatiënten te poetsen en te ontsmetten. 25 personeelsleden gaven zich vrijwillig op. Deze vrijwilligers - helden - kregen een speciale opleiding en gaan vanaf donderdag aan de slag.

Na het winkelpersoneel van de supermarkten, de mensen uit de gezondheidssector en alle anderen die de maatschappij tijdens deze coronacris staande houden, kunnen we de poetshulpen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen toevoegen aan het lijstje helden. 25 poetshulpen hebben zich vrijwillig aangeboden om de triageposten voor coronapatiënten in Antwerpen grondig te poetsen en te ontsmetten. Omdat de scholen, op enkele kinderen die er opgevangen worden na, er verlaten bijliggen hebben de poetshulpen geen werk meer. Enkel de lokalen waar de kinderen opgevangen worden, worden nog grondig gepoetst.

Dus ging de stad Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs een samenwerking aan. In een mail werd gevraagd wie zich kandidaat wilde stellen om deze speciale taak op zich te nemen. 25 mensen boden vrijwillig hun diensten aan. De eerste groep start donderdag in de triagepost in het centrum van de stad, de rest start volgende week maandag in posten Noord en Zuid.

Omdat hun gezondheid natuurlijk primeert en je niet zomaar een triagepost van coronapatiënten kan betreden om te poetsen, kreeg het personeel eerst een grondige opleiding. Tijdens drie sessies leerden we hen hoe ze zich moeten kleden om beschermd te zijn tegen het virus, hoe ze hun handen correct wassen en hoe ze de ruimte grondig moeten ontsmetten.