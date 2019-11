Poetshulp (26) chanteert Antwerpse pastoor met ‘sekstape’: 4 jaar effectief BJS

27 november 2019

18u24 4 Antwerpen De Antwerpse strafrechter heeft poetshulp Zineta A. (26) veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf omdat ze een voormalig pastoor uit Antwerpen heeft proberen af te persen. De vrouw had een compromitterende situatie met het slachtoffer in scène gezet en laten filmen door haar vriend. De pastoor moest het stel 150.000 euro betalen, anders zou het ‘seksschandaal’ publiek gemaakt worden.

Zineta A. ging bij de pastoor poetsen. Met allerlei smoesjes - een ziek broertje of documenten in Zweden - wist ze meer dan 33.000 euro van hem af te troggelen. Toen ze merkte dat ze geen geld meer kon los peuteren, lokte ze in september 2015 de pastoor naar haar woning en zette ze een compromitterende situatie in scène.

Vervolgens liet ze zich door haar 23-jarige vriend Ergjan S. ‘betrappen’, zodat het leek dat zij een seksuele relatie met de pastoor zou hebben. De jongeman zat mee in het complot en maakte ook beelden. Het stel eiste 150.000 euro of ze zouden de beelden publiek maken. De pastoor verwittigde de politie. Daarop nam hij ontslag en keerde terug naar het klooster.

Angst

Zineta A. richtte vervolgens haar pijlen op een oudere vrouw uit de parochie van wie ze ook al meermaals geld had gekregen. Ook tegenover haar dreigde ze ermee de beelden openbaar te maken. Uit angst en om de kerkgemeenschap te beschermen, overhandigde de vrouw haar tussen februari en april 2016 in totaal 72.000 euro.

En daar bleef het niet bij, want Zineta A. maakte ook misbruik van haar hoogbejaarde, vereenzaamde buurman, voor wie ze soms boodschappen deed. Tussen januari en juni 2016 nam ze meermaals zijn bankkaart weg om geld af te halen en aankopen te doen, voor in totaal 10.625 euro. Ze schreef ook 105.200 euro over naar andere rekeningen. Zineta A. verklaarde dat alles met medeweten en toestemming van haar buurman gebeurd was, maar die ontkende dat echter met klem. De man overleed eerder dit jaar.

De frequentie, het herhaald karakter en de vanzelfsprekendheid van het schaamteloze misbruik van de kwetsbare slachtoffers is zeer onrustwekkend Rechtbank in het vonnis

“Geen greintje respect”

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en haalde in het vonnis fors uit naar Zineta A. “De beklaagde toont geen greintje respect voor de slachtoffers. Integendeel. Ze kiest maatschappelijk kwetsbare personen uit als slachtoffer. In eerste instantie zoekt ze contact met hen en werpt ze zich op als een hulpvaardig iemand. Maar wanneer ze zich in hun eerder geïsoleerde privésfeer heeft binnengewerkt, speelt ze in op de emoties van deze personen om hen onder valse voorwendselen geld te laten overhandigen.”

“De frequentie, het herhaald karakter en de vanzelfsprekendheid van het schaamteloze misbruik van de kwetsbare slachtoffers is zeer onrustwekkend.”

Zineta A. werd veroordeeld tot vier jaar effectief en Ergjan S. tot twee jaar cel, waarvan de helft effectief. Ze moet 5.000 euro schadevergoeding betalen aan de pastoor en 72.000 euro aan de vrouw uit de parochie. De rechtbank verklaarde een illegaal verkregen vermogensvoordeel van 115.825 euro verbeurd.