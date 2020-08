Plutomobiel geeft gratis kunstworkshops aan kinderen op pleinen ADA

19 augustus 2020

13u05 1 Antwerpen De Plutomobiel fietst opnieuw met een bakfiets vol spel- en kunstmateriaal naar verschillende Antwerpse pleinen. Deze zomer staat Panamarenko centraal. Het initiatief richt zich vooral tot kinderen die moeilijker toegang hebben tot het reguliere culturele vrijetijdsaanbod.

2020 is het jaar waarin kunstenaar Panamarenko 80 geworden zou zijn. Dit zou uitbundig gevierd worden, maar de kunstenaar overleed eind 2019. De activiteiten van Pluto vzw zetten dit jaar de kunstenaar postuum in de schijnwerper bij Antwerpse kinderen.

Al tijdens de lockdown verdeelde het jeugdwerk creatieve pakketten van Pluto vzw rond Panamarenko onder kwetsbare kinderen. Het idee dat je door middel van verbeelding vanuit je huis of buurt eigenlijk overal heen kan, stond centraal in de pakketten. De Antwerpse kunstenaar bedacht immers vanuit zijn kot een groot deel van zijn oeuvre en veel van zijn werken zijn daar ook van A tot Z gecreëerd.

Nu brengt de Plutombiel workshops rond Panamarenko op een interactieve manier tot bij kinderen. Daarvoor trekt hij letterlijk de Antwerpse wijken in. De Plutomobiel fietst in augustus uit naar Luchtbal, Antwerpen-Noord, Linkeroever, Kiel, Dam en postcode 2018. Met de workshops kunnen kinderen wat meer genieten van de vakantie na een gefragmenteerd schooljaar en maken ze kennis met een belangrijke Antwerpse kunstenaar.

Praktisch

· verschillende data, nog tot en met 29 augustus 2020

· op uiteenlopende locaties in het district Antwerpen

· gratis

· max. 8 kinderen per workshop - Vooraf inschrijven is niet mogelijk. Kinderen moeten niet begeleid worden door een volwassene.

· De workshops zijn coronaproof. Alle kinderen gaan eerst door een teststraat vooraleer ze deelnemen. Ze ontsmetten hun handen, hun temperatuur wordt gemeten en ze registreren zich met een iPad. Er worden maximum 8 kinderen per workshop toegelaten.

