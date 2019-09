Plofkrakers die 808.000 euro buitmaakten bij zes banken, riskeren tot 15 jaar cel Patrick Lefelon

02 september 2019

11u12 3 Antwerpen De procureur heeft voor de correctionele rechtbank in Antwerpen celstraffen tot 15 jaar gevorderd voor de leiders van een tienkoppige van een Nederlandse plofkraakbende. De negen mannen en één vrouw pleegden tussen mei en augustus 2018 zes plofkraken en maakten zo’n 808.000 euro buit.

Deze Nederlandse bende bestaat vooral uit dertigers die in Nederland een rijk palmares aan veroordelingen heeft opgebouwd. Zij sloegen op 14 mei 2018 een eerste keer toe bij een filiaal van KBC in Tielt-Winge. Daar werd 70.000 euro buitgemaakt.

Daarop volgden gelijkaardige plofkraken op filialen van Bpost in Buggenhout (246.000 euro) en Boechout (242.000 euro), (250.000 euro). Verschillende kantoren bevonden zich in appartementsgebouwen. Dat is van belang omdat de plofkrakers konden vermoeden dat er bewoners boven het bankfiliaal aan het slapen waren en konden gekwetst of zelfs gedood worden door de gevolgen van de plofkraak.

De totale buit wordt geraamd op 808.000 euro maar een deel van het buitgemaakte geld werd wel onbruikbaar door de ontplofte verfcapsules in de bankautomaten. Wat de netto-opbrengst was is moeilijk te achterhalen.

De bende is ook verantwoordelijk gesteld voor plofkraken in Stekene en in Sint-Laureins, maar daar werd geen buit gemaakt.

‘Geen officiële inkomsten’

De procureur zette uitgebreid de rol van elke verdachte uiteen. Als enige verdachte legde Jerman F. uitgebreide bekentenissen af voor vier plofkraken. Ook zijn vrouw Yazila H. met wie hij samenwoonde in Wiekevorst, wordt mee vervolgd. Zij leefden samen op grote voet, maar hadden officieel geen inkomsten.

De andere verdachten bekenden hooguit een vluchtauto te hebben geleverd, een verkenningsrit te hebben uitgevoerd of wat materieel te hebben gekocht.

Volgens de procureur verdient de bende een stevige gevangenisstraf omdat zij ook al in Nederland geregeld veroordeeld werden. Zij vorderde voor twee kopstukken een gevangenisstraf van 15 jaar. Voor drie anderen vroeg zij 14 en 12 jaar cel. Verdachten die maar aan één plofkraak deelnamen, hoorden een celstraf van 7 of 8 jaar tegen zich vorderen.

Het proces gaat nu verder met de pleidooien van de verdediging.