Plein Publiek organiseert stille disco: “Hiphop en meezingers op één dansvloer” Jan Aelberts

15 januari 2020

16u42 0 Antwerpen Plein Publiek organiseert op 1 februari opnieuw een silent disco. De muziek kies je die nacht zelf uit drie kanalen.

Een stille disco is een event waarbij mensen dansen op muziek die op een draadloze hoofdtelefoon wordt beluisterd. Tijdens de rave in Plein Publiek heb je de keuze uit drie dj’s. Je bepaalt zelf naar welk kanaal je luistert en op welke beat je danst. Wie zin heeft in een babbeltje zet de koptelefoon af en kan zonder roepen zijn beste openingszin bovenhalen of bijpraten met vrienden. Tijdens de silent disco van Plein Publiek kan je alvast luisteren naar hits van de 80's en 90's en meezingers of de betere hiphop en afro tunes. Wat het derde kanaal brengt, is nog niet bekend.

Afspraak in Plein Publiek op 1 februari van 22 uur tot 4 uur. Tickets kosten in voorverkoop 12 euro. Een koptelefoon kost 11 euro.