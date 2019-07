Plein en groenzone aan Museum voor Schone Kunsten heten binnenkort ‘Clara Peetershof’

BJS

06 juli 2019

14u43 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft een naam gekozen voor het plein met waterpartij en de groenzone rondom het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA): het ‘Clara Peetershof’. Het museum op het Antwerpse Zuid zal na jaren renovatie in 2020 weer de deuren openen.

Het Antwerpse schepencollege heeft Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen van den Heuvel (CD&V) – de site valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest – nu een brief bezorgd met de vraag om het plein en de groenzone de naam ‘Clara Peetershof’ te geven. Het is nu wachten op de zege van de minister, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

Clara Peeters (1594 - 1657) was een Antwerpse kunstschilderes. Zij was één van de pioniers in de ontwikkeling van het stilleven als genre in de vroege Vlaamse barokschilderkunst van de 17e eeuw.

In 2017 engageerde de stad zich om bij de toekenning van straatnamen vaker naar vrouwelijke figuren op zoek te gaan. Toen raakte bekend dat maar 7% van de persoonsgebonden straten naar vrouwen verwijst. De stad maakte toen een reservelijst van mogelijke kanshebbers.

Op het Eilandje komt er binnenkort ook een nieuwe vrouwelijke straatnaam. De gemeenteraad besliste om de oneven huisnummers 1 tot en met 11 in de Londenstraat te hernoemen tot de Catharina Pepijnstraat, naar de Antwerpse barokschilderes.