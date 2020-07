Plein bij luchthaven vereeuwigt Paula Marckx: “Ze ging altijd recht op haar doel af” Philippe Truyts

09 juli 2020

14u13 1 Antwerpen Een paar details moeten nog worden geregeld, maar binnenkort komt er een Paula Marckxplein aan de luchthaven in Deurne. Dat maakte luchthavencommandant Wim Verbist donderdag bekend tijdens een uitgebreid eerbetoon bij Flying Group. Paula Marckx overleed op 29 juni. Ze gaat de geschiedenis in met het naar haar genoemde Europees arrest, dat kinderen van ongehuwde moeders dezelfde rechten geeft als alle andere.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Marckx was in haar lange leven - ze werd 94 - mannequin, journaliste, auteur en zakenvrouw. Ze schopte het ook tot directeur van het World Trade Center in Antwerpen. In de jaren ‘60 volgde ze in Deurne een vliegopleiding. Ze ontpopte zich tot een fervent verdedigster van de Antwerpse luchthaven. Vier maanden geleden sprak ze in het programma ‘Meer vrouw op straat’ nog de wens uit dat een plein aan ‘haar’ luchthaven haar naam zou dragen. Daar wordt nu, mede op vraag van het district Deurne, aan voldaan.

Dochter Alexandra (47), die nu precies even oud is als toen haar moeder haar het leven schonk, drukte het gevoel van alle genodigden uit: “Ik zal niet met een traan, maar met een lach aan jou denken. Maar toch dit: maak het daarboven niet te bont.”

Onderneemster Inge Geerdens had de voorbije 15 jaar een innige band met Paula opgebouwd. “Je was een ‘madam’ met een grote M. Altijd ging je recht op je doel af.”

(later meer)