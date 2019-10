Plantvakken op komst in de Kuipersstraat in centrum Antwerpen BJS

22 oktober 2019

16u54 0 Antwerpen In de Kuipersstraat, in de wijk van het Vleeshuis in Antwerpen, worden drie plantvakken aangelegd. De aannemer start op 4 november 2019 met de werken.

Het district Antwerpen zet in op ontharding en vergroening van het openbare domein. Om de verwijderde bloembakken bovenaan de trappen van de Willem Ogierplaats te compenseren, worden er drie plantvakken in de Kuipersstraat aangelegd. Nadien zal hier een lage “vogel- en bijvriendelijke struikbeplanting” aangebracht worden. In de plantvakken worden ook lage zitbanken verwerkt.

Op 4 november 2019 start de aannemer. Indien de weersomstandigheden het toelaten is het einde van de werken voorzien op 8 november 2019. Gedurende de werken blijft de toegang tot de woningen gegarandeerd.