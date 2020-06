Plantin en Moretuslei wordt doodlopend: vanaf 29 juni is kruispunt met Provinciestraat volledig dicht PhT

28 juni 2020

20u20 0 Antwerpen De Plantin en Moretuslei kun je als automobilist de komende twee maanden best mijden, tenzij je er echt in de buurt moet zijn. Vanaf maandag 29 juni wordt het kruispunt met de Provinciestraat volledig afgesloten. Doorgaand verkeer is dan onmogelijk.

Voor auto’s is er plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei tot aan het kruispunt. Keerlussen houden iedereen bereikbaar.

Van het stadscentrum naar de Singel rijd je via het Albertpark. Van de Provinciestraat naar de Plantin en Moretuslei neem je de Kroonstraat.

De Van Den Nestlei is afgesloten ter hoogte van de werf. Wie vanuit het stadscentrum komt, kan nog wel via de bypass de Van Den Nestlei bereiken. In de Rolwagenstraat (bij de Delhaize) en de Wipstraat geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.

Fietsers

Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen het kruispunt met de Provinciestraat via veilige corridors passeren. Maar doorgaand fietsverkeer moet een omleiding rond de werfzone volgen.

De tram zal tot 20 juli onderbroken zijn. Info: www.delijn.be

Meer over Albertpark

Delhaize

Kroonstraat

Moretuslei

Plantin

Provinciestraat

Rolwagenstraat

Singel