Plantin en Moretuslei niet langer ‘geknipt’: timelapse toont hoe kruispunt met Provinciestraat werd heraangelegd Philippe Truyts

31 augustus 2020

16u26 1 Antwerpen De verkeerschaos in de laatste dagen van eind juni zit velen nog op het netvlies gebrand, maar de De verkeerschaos in de laatste dagen van eind juni zit velen nog op het netvlies gebrand, maar de beruchte knip van de Plantin en Moretuslei behoort net voor de start van het schooljaar tot het verleden. Hoe het kruispunt met de Provinciestraat in de zomervakantie werd heraanlegd, zie je nu in een timelapse van het Arass Hotel.



“De werken zijn precies volgens afspraak opgeleverd”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “De onoverzichtelijke verkeersknoop van vroeger is nu een mooi kruispunt waar alle verkeersdeelnemers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.”

Alle op- en afritten open

Niet alleen het ingewikkelde kruispunt met de Provinciestraat ging op de schop. Wegen en Verkeer Antwerpen pakte ook het Singelkruispunt aan én het op- en afrittencomplex aan de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Vanaf dinsdagochtend 1 september is alles weer open voor het verkeer.

In de eerste dagen van de werf – van 29 juni tot 1 juli – ontstond er door de combinatie van de werken een verkeersinfarct in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne. Maar toen door die zure appel was gebeten, viel de situatie nog redelijk mee.

Laatste fase werken

Eén en ander betekent niet dat alle hinder definitief voorbij is. De aannemer begint op 1 september op de Plantin en Moretuslei met de vernieuwing van de staduitwaartse weghelft tussen de Rolwagenstraat en de Wilrijkstraat. Auto’s moeten dan over één rijstrook in elke richting. De zijstraten die in de werfzone uitkomen, zijn doodlopend. Enkel het kruispunt met de Wolfstraat blijft open. Fietsers moeten in de werfzone in beide richtingen over het nieuwe, stadinwaartse fietspad.

Het laatste stuk van de Plantin en Moretuslei zal wellicht in maart 2021 klaar zijn.

Info: www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.