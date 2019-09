Plannen voor nieuwbouw Delhaize zitten Groen niet lekker Philippe Truyts

06 september 2019

Antwerpen De partij Groen reageert ontgoocheld op het gebrek aan overleg met de buurt rond de Delhaize aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen. De supermarkt wordt daar de komende paar jaar helemaal verbouwd en krijgt een ondergrondse parking. Projectontwikkelaar Belgian Land trekt op de site 89 appartementen op. Intussen is al een bouwvergunning toegekend.

Groen zit in het district Antwerpen in de meerderheid. Raadslid Simon Verreet wijst op het advies van de districtsraad net voor de zomer. “We wezen er toen op dat overleg met de buurt nodig was, net als maatregelen rond mobiliteit en leefbaarheid. De provinciale omgevingsvergunningscommissie leverde een negatief advies af. Ze had bedenkingen over de gevolgen voor de Rolwagenstraat, waar de in- en uitrit van de ondergrondse parking zal liggen. Ik stel nu vast dat het kabinet van Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) wel De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontving voor overleg. De bezorgde buurtbewoners hebben niets meer vernomen. Ook het district wacht nog op een antwoord.”

Buurtparking

Koen Kennis, die in dezelfde buurt woont, is zeer goed op de hoogte van de bezorgdheden. “We zullen zeker bekijken wat we er nog kunnen aan doen. Maar AWV eiste dat de in- en uitrit van de parking niet aan de Plantin en Moretuslei zou liggen. Zelf vind ik het een goede zaak dat het laden en lossen nu niet meer via de Magdalenastraat zal gebeuren, maar inpandig via de Rolwagenstraat. Ook de buurtparking voor 80 wagens – die deel uitmaakt van het geheel van 310 ondergrondse plaatsen – is positief.”

Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) bevestigt dat hij nog wacht op een antwoord van de stad. “Voor een stuk hebben we als districtsraad een preventieve vraag gesteld. Met de wens om rekening te houden met de opmerkingen van de buurt. Als er verkeersmilderende maatregelen moeten worden genomen, is dat de taak van de stad.”

Bij Delhaize beklemtoont woordvoerder Roel Dekelver dat het project de buurt opwaardeert. “De timing van de verbouwing is nog onzeker. Er lopen nog procedures. De huidige winkel blijft hoe dan ook open tot de nieuwe er staat.”